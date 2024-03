Marcolin sicuro su Milan-Roma: «La squadra di Pioli ha questo vantaggio». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Dario Marcolin è intervenuto su DAZN per parlare della prossima sfida in Europa League che attende il Milan (quarti di finale vs Roma). Di seguito le sue parole.

MARCOLIN – «Al Milan è capitato già di giocare contro il Napoli in coppa, quindi quest’anno la Roma trova una squadra abituata a giocare contro le italiane. Per tutte e due vale che si conoscono di più, che sanno quali sono i pregi ed i difetti dell’altra. L’Europa è sempre una partita a parte rispetto al campionato, quindi è una partita da studiare»