Bucciantini non ha dubbi: cosa ha detto sulla visita di Ibrahimovic a Milanello

Marco Bucciantini, noto opinionista, ha commentato la visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello alla vigilia dell’Atletico Madrid

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha parlato così della visita di Ibrahimovic a Milanello:

«La partita si gioca in campo e rimane il momento decisivo. Però una squadra non è solo in campo ma anche a bordocampo, nelle stanze, negli spalti: Ibrahimovic è un uomo che sa giocare questa partita più larga. Per il Milan, in un momento difficile, voltarsi e trovare qualcosa che ti conforta e che ti ricorda un passato sicuro».