Marchetti sentenzia: «Sul mercato nessuna squadra italiana è competitiva con la Premier»

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha parlato del dislivello economico tra la Serie A e la Premier League: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Luca Marchetti ha dichiarato:

«Oggi la Serie A non è competitiva rispetto alla Premier League, non bisogna mai dimenticarlo. Per un giocatore se il dubbio è tra la Serie A e la Premier va in Inghilterra, se ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, chiunque tu sia, hai già perso».