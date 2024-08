Kone Milan, Marchetti SICURO: «Duello con la Roma? Ecco cosa sarà FONDAMENTALE». Le parole del giornalista sul mercato rossonero

Luca Marchetti ha fatto su TMW il punto sul mercato Milan, in particolare sul duello con la Roma per Manu Konè. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Roma e Milan incrociano il proprio destino in maniera doppia. Da una parte cercano un’intesa per perfezionare lo scambio fra Salemakers (più soldi) per Abraham. E qui il problema principale, al di là dell’entità del conguaglio da appoggiare al belga, è l’ingaggio dell’attaccante giallorosso che il Milan vorrebbe fosse più basso. Ma si lavora, ormai ad oltranza. E poi c’è un duello tutto italiano su Manu Koné, del Borussia Moenchengladbach. Entrambe le società hanno presentato un’offerta da 15 milioni di euro (che a prescindere non basta) ma entrambe, prima di poter affondare, avrebbero bisogno di vendere. Il Milan Bennacer, stregato dall’Arabia (sono tre giorni che non si vede a Milanello, ufficialmente per febbre), per il quale però non è ancora arrivata l’offerta giusta, la Roma proprio Abraham che sta vendendo al Milan. E quindi c’è l’incrocio nell’incrocio. Fondamentalmente chi vende prima ha un vantaggio su Manu Koné. E anche qualche ora può fare la differenza».