Marchetti: «Il Milan sta vivendo una rivoluzione, cambierà del 30/40%». Le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio

Luca Marchetti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare anche del Milan. Di seguito le sue parole.

MARCHETTI – «Il Milan sta vivendo una sorta di rivoluzione sul mercato rispetto alla precedente gestione. Si sta ridisegnando anche da un punto di vista tattico con il passaggio al 4-3-3. Il Milan sta costruendo una rosa che permetta a Pioli di avere giocatori intercambiabili. Chiaro che le partenze di Tonali, Ibra e Maldini hanno fatto iniziare il Milan in salita, vedremo come si concluderà questo mercato per capire cosa farà ancora in entrata e anche in uscita. Potenzialmente può essere un Milan cambiato del 30/40%»