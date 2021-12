Marchegiani: «Ibrahimovic? Contro l’Udinese non ha perso la pazienza»

Luca Marchegiani ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Calcio Club

Zlatan Ibrahimovic ha salvato il Milan ad Udine con una rovesciata nel finale che è valso un punto. Luca Marchegiani ha parlato così dello svedese a Sky Calcio Club.

«Ibrahimovic non ha mai perso la pazienza. Ogni tanto si demoralizza ma contro l’Udinese è stato uomo squadra, ha capito che la squadra era in difficoltà e che avrebbe avuto bisogno di lui dal primo all’ultimo minuto. Non ha mai tolto la testa da quello che doveva fare per aiutare la squadra, si è visto nel gol all’ultimo minuto dove ha avuto tanta lucidità.»