Marchegiani: «Il Milan ha ritrovato i suoi valori»

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul Milan. Ecco cosa ha detto

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul Milan. Ecco cosa ha detto:

«Il Milan ha dei valori, ha avuto un momento di smarrimento e li ha ritrovati. Non voglio togliere niente di mitico ad Ibrahimovic però secondo me questa è una squadra che ha raggiunto una maturità che può andare benissimo da sola. C’è stato un momento di difficoltà e l’hanno risolto bene, puntando anche sui giocatori che erano fuori dal progetto come Thiaw. La difesa anche contro l’Atalanta non ha preso gol»