Maradona, l’accusa del suo avvocato: «Senza controllo medico per 12 ore»

Morte Maradona, l’avvocato del “Pibe de Oro” ha mosso accuse pesanti nei confronti del personale medico che ha curato il suo cliente

Come riportato dall’Huffington Post, Matias Morla avvocato nonché cognato di Diego Armando Maradona, ha postato sul proprio profilo Twitter un comunicato in cui sottolineava come il personale medico abbia lasciato Maradona «senza alcun controllo per 12 ore».

Morla definisce come «un’idiozia criminale» il fatto che «l’ambulanza ha tardato di mezz’ora» nel soccorrere “il Pibe de Oro” scomparso, sempre nella giornata di ieri, all’età di 60 anni.