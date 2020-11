Maradona, la proposta di Villas-Boas: «Fifa, ritira la 10 a tutte le squadre»

Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, chiede alla Fifa di ritirare la numero 10 di tutte le squadre in ricordo di Maradona

Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha fatto una proposta provocatoria alla Fifa chiedendo il ritiro della maglia numero 10 per tutte le squadre in ricordo di Diego Armando Maradona:

«Vorrei che la FIFA ritirasse la maglia numero 10 in tutte le competizioni, per tutte le squadre. Sarebbe il miglior omaggio che si potrebbe fare per lui. È una perdita incredibile per il mondo del calcio».