Manolas su Gattuso: «Un grande lavoratore. Al Milan ha fatto miracoli»

Il difensore del Napoli Kostas Manolas ha speso parole di elogio per Gattuso, per il quale nutre grande stima e rispetto

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti toccati, il calciatore greco ha voluto spendere parole di convinto elogio nei confronti del suo allenatore Gattuso, per il quale nutre un grande sentimento di stima e rispetto. Queste le dichiarazioni:

«Gattuso sta facendo un gran lavoro. Era un gran lavoratore in campo e lo è anche in panchina, anzi forse anche di più. Non si ferma mai a chiamare i giocatori, a restare in contatto con noi. Questo ci dà lo stimolo per continuare a lavorare in casa, che è più complicato che farlo al centro sportivo. Noi riusciamo a tenerci in forma. Io lo sento spesso, abbiamo un rapporto speciale. Abbiamo caratteri simili. Mi chiama spesso e mi spinge, mi dà forza a fare questo lavoro. E credo lo faccia con tutti. Ho un rapporto bellissimo con lui. Sono il primo che minaccia in allenamento, ma lo fa per stimolarmi a diventare un giocatore migliore. Vuole il massimo dai suoi calciatori e credo sappia tirarlo fuori. Io non lo conoscevo prima, ma l’ho visto al Milan e credo che abbia fatto miracoli”. Però questo non significa per Kostas criticare il passato: “Solo belle parole per Ancelotti. Non possiamo criticare una persona che ha avuto successo dal primo giorno che allena e che ha allenato grandi squadre. E’ un grande mister, una grande persona».