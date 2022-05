Mancini sicuro: «Ciclo finito ma sul futuro non decido io»

Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l’Argentina, ha parlato del futuro dell’Italia

Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa in vista della Finalissima contro l’Argentina in programma domani a Wembley. Di seguito le sue parole:

FUTURO – «Quella di domani sarà la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro».

