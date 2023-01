Mancini ricorda Vialli: «Perso un altro fratello dopo Sinisa»

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha commentato alla Gazzetta dello Sport la scomparsa di Gianluca Vialli: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha ricordato così Gianluca Vialli:

«Dopo pochi giorni dall’addio di Sinisa, ho perso un altro fratello. Anzi, un fratellino, come amavo chiamarlo, perché ci siamo incontrati a 16 anni e non ci siamo mai più lasciati. Tutto il cammino insieme. Giovanili azzurre, Nazionale, la Samp, le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte con la sua forza andrò avanti per dedicargli qualcosa di importante che io e lui sognavamo da una vita».