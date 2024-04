Malore N’Dicka, il difensore trasportato d’urgenza in ospedale: i primi aggiornamenti

Malore N’Dicka, il difensore della Roma trasportato d’urgenza in ospedale: i primi aggiornamenti sulle sue condizioni

Arrivano degli aggiornamenti ed il primo bollettino medico dopo il malore accusato da Evan N’Dicka nel corso di Udinese Roma, partita che è stata poi sospesa dal direttore di gara Pairetto. Il centrale giallorosso si è accasciato a terra dopo aver sentito un dolore al petto: è uscito dal campo, cosciente ma in barella e si è diretto negli spogliatoio.

Poi è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Stando a quanto riportato da Dazn potrebbe essersi trattato di un infarto. Le sue condizioni di salute restano dunque da monitorare. Tanta paura per i giallorossi, che giovedì giocheranno col Milan in Europa League, ma ad oggi la testa è solo sulle condizioni dell’ivoriano.