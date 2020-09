Maldini e Massara hanno presenziato all’allenamento di oggi del Milan. Domani non ci sarà obbligo di ritiro per i rossoneri

Come riportato da Sky Sport, oggi i dirigenti rossoneri Maldini e Massara hanno presenziato all’allenamento degli uomini di Pioli in vista del debutto in campionato, in programma lunedì sera a San Siro contro il Bologna.

Non sarà inoltre obbligatorio il ritiro di squadra della vigilia: i giocatori potranno tornare regolarmente a casa dalle rispettive famiglie.