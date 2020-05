Maldini d’onore, niente dimissioni: ora Elliott che fa?

Paolo Maldini al momento non sembra intenzionato a dare le dimissioni. Il dirigente rossonero ha capito la tattica della famiglia Singer

Paolo Maldini al momento non sembra intenzionato a dare le dimissioni. Il dirigente rossonero ha capito la tattica della famiglia Singer (Elliott) che, alla ricerca di nuovi capri espiatori, spinge l’allenatore o il dirigente di turno alle dimissioni. In questo modo non vi sono nemmeno problemi legati ai costi da sostenere per tutta la durata del contratto. Abbiamo già visto cosa sia successo ai vari Leonardo, Gattuso e Boban.

Maldini ne fa una questione di principio e vuole far vedere pubblicamente di che pasta sono fatti Gazidis e superiori. Ora Elliott che farà?