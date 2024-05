Maldini sulla scelta di diventare dirigente: «Ho deciso perché era il Milan. Il lavoro in sè è tutt’altro di quello che ti aspetti». Le parole dell’ex rossonero

Paolo Maldini ha parlato a Radio Serie A per analizzare la sua carriera da calciatore ma anche da dirigente del Milan.

ESORDIO DA DIRIGENTE – «Mi hanno chiamato, non sempre è ben chiaro quello che volevo fare. Ma è chiaro quello che non volevo fare: allenatore, lavorare in televisione… Quando è arrivata l’opportunità – era arrivata anche prima ma grazie a Dio l’ho analizzata bene (cinesi, ndr) – con Leonardo è stato perché ho lavorato con una persona che aveva gli stessi ideali. Ho deciso perché era il Milan. Poi ho avuto tante esperienze, di cose da raccontare e da insegnare. Poi c’è il lavoro in sè che è tutt’altro da quello che ti aspetti: c’è anche un periodo di adattamento che è durato 10 mesi».

LE PAROLE DI MALDINI A RADIO SERIE A