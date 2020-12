Maldini a Sky: «Vincere per mantenere le distanze dal quinto posto»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a pochi minuti dalla sfida dell’undicesima giornata di Serie A contro il Parma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Milan–Parma, Paolo Maldini ha parlato anche dell’amico Andrea Pirlo: «Ho chiamato Pirlo per complimentarmi dell’incarico per l’under 23. E come battuta gli ho detto ‘ma non è che stai andando a Torino per la prima squadra?’ E poi le cose sono andate così. Sono stato uno dei primi a saperlo».

PRIMATO – «Se dovessimo perdere stasera non sarebbe un dramma, ma se vinciamo manteniamo le distanze con le nostre avversarie, soprattutto con chi è quinto in classifica. I Milan passati che hanno vinto gli scudetti erano squadre molto più attrezzate di questa. Il rischio di diventare forti lo vogliamo correre. Abbiamo preso giovani con tanto potenziale e il nostro compito è quello di dargli una mentalità vincente. Ho avuto la sfortuna di essere al funerale di Paolo Rossi ieri, e quella squadra ha vinto perché era un gruppo».

PAOLO ROSSI – «La forza quelle persone di quel gruppo del 1982 era speciale. Un gruppo che vince è unito anche fuori con rapporti personali che riguardano anche le famiglie».