Van Bommel Milan, il tecnico dell’Anversa resta in corsa: TUTTI gli aggiornamenti sulla questione nuovo allenatore

Resta in corsa anche il nome di Van Bommel per la panchina del Milan, che continua il proprio casting alla ricerca del miglior allenatore possibile per aprire un nuovo ciclo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il tecnico, che lascerà l’Anversa al termine di questa stagione, è uno dei candidati alla panchina dei rossoneri anche se allo stato attuale delle cose rappresenta soltanto un’alternativa a nomi ad oggi più caldi (Conceicao e Fonseca).