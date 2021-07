Malagò e Vezzali, continua il battibecco a distanza

Malagò esprime qualche critica a Valentina Vezzali. Il presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui esprime dissenso in un’intervista

«Fino alla mia rielezione non ho mai disturbato Vezzali, proprio per rispetto della competizione elettorale e so che lei ha apprezzato. Da quel giorno mi sarei aspettato un rapporto totalizzante con quel mondo dello sport che è stato suo. Poi uno può avere le sue opinioni, tutte rispettabili.

Mai mi sarei aspettato invece che all’ultimo minuto non si fosse presentata al primo consiglio nazionale del Coni a pochi giorni dall’Olimpiade. Qui c’è un mondo dello sport, non solo Petrucci, che si sente trascurato e dispiaciuto per questa scarsa attenzione: sarebbe stata l’occasione giusta per un confronto aperto con tutto il mondo dello sport.

Ora partiamo per i Giochi, per Tokyo, ma la politica deve capire che come dice il mio amico Franco Chimenti non “porta pane” agire contro lo sport e chi lo rappresenta: è necessario uno spirito di gruppo, armonia e lavorare insieme»