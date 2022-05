Maignan: «Razzismo? La cosa dura da anni e non sarò l’ultimo. Dopo Cagliari…». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan ha parlato della situazione legata al razzismo ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del portiere rossonero:

«La cosa dura da anni e non sarò l’ultimo. Dopo Cagliari mi hanno convocato per dare la mia versione, ma non è successo nulla. Ho la fortuna di essere sostenuto davvero dal Milan, ma nelle istituzioni italiane ed europee c’è chi forse se ne frega di punire i colpevoli. Lamentarsi non basta più. Allora toccherà a noi giocatori fare qualcosa».