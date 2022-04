Maignan è «perfetto»: il Milan non prende gol dal 25 febbraio. Striscia di imbattibilità mostruosa per il portiere rossonero

«Maignan è perfetto. Ha una presenza dentro la partita incredibile», ha detto di lui Stefano Pioli dopo Milan-Genoa. Il portiere rossonero è arrivato a 16 porte inviolate tra Serie A e Coppa Italia, che in campionato sono 14 in 27 partite disputate. Praticamente quasi una volta ogni 2 gare non prende gol.

Tra Milan e Nazionale francese l’ex Lille ha aperto una striscia da 8 clean sheet consecutivi: sostanzialmente non prende gol dallo scorso 25 febbraio.