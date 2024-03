Maignan Milan, una stagione non al massimo: ma quello che preoccupa è questo FATTORE. Le parole in ESCLUSIVA di Jeremy Jeanningros

Jeremy Jeanningros ha parlato in esclusiva a Milannews24 di Mike Maignan e del fattore infortuni che preoccupa. Ecco le parole del giornalista de L’Équipe:

PAROLE – «Donnarumma sta convincendo tutti al PSG. Ma è molto difficile per lui, perché la gente ha ancora in mente i suoi errori in fase di impostazione, il suo gioco con i piedi a volte esitante e soprattutto l’errore sul gol di Benzema nel 2022. Nonostante ciò, dal suo arrivo ha sempre fatto parate eccezionali. Nei big match è sempre presente anche quando non è chiamato a grandi interventi. È diventato uno dei preferiti del Parco dei Principi. Ha creato un forte legame con i tifosi del principale gruppo ultras parigino che spesso cantano il suo nome prima delle partite. Maignan ha messo tutti d’accordo nella Francia quando ha conquistato il posto da titolare dopo il Mondiale, perché ha realizzato due prime partite eccezionali con un rigore parato. In questa stagione il suo livello è sceso un po’, ma niente di preoccupante. Ciò che preoccupa un po’ è il ripetersi dei suoi infortuni. Se la Francia perde Maignan, le sue sostituzioni sono meno decisive perché i suoi sostituti sono Samba e Areola».

