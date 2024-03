Maignan Milan, il rinnovo ora è una priorità: svelato il PIANO della dirigenza rossonera. TUTTI i dettagli

Sportmediaset ha fatto il punto sulle possibili mosse sul mercato del Milan, svelando come tra le priorità assolute della dirigenza rossonera ci sia ora il rinnovo del contratto di Mike Maignan.

Il portiere francese va in scadenza nel giugno del 2026 e l’intenzione del Diavolo è quella di prolungare l’accordo. C’è la volontà di continuare insieme, e il prolungamento è anche un modo per respingere i top club già in agguato su di lui.