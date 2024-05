Maignan Milan, i tifosi francesi sono preoccupati! Tra infortuni e una stagione non al top: ecco il vero MOTIVO spiegato dalla Francia

Una stagione non al top per il portiere del Milan Maignan ma soprattutto tanti infortuni. L’annata del rossonero è stata analizzata in esclusiva a Milannews24 il giornalista Raphäel Marcant, di Le Petit Lillois.

PAROLE – «Mike Maignan rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi del Lille. Oggi nessuno lo ha dimenticato e i tifosi del club sono orgogliosi di vederlo titolare nella porta della Nazionale francese. Faranno sempre il tifo per lui. Siamo felicissimi di vederlo brillare al Milan, anche se la sua stagione attuale è stata meno buona. Una cosa che ci preoccupa sono gli infortuni ripetuti».

