Maignan Milan: il programma di allenamento di questa settimana

Maignan Milan: la notizia del suo rientro ha colpito piacevolmente i tifosi rossoneri, ora Mike sta affrontando le ultime fasi di recupero

Nuovi importantissimi dettagli relativi al capitolo Maignan Milan. Il portiere francese è pronto al rientro al campo e lo ha dimostrato attraverso un video social in primis, e poi sui campi di Milanello, dove ha ripreso ad allenarsi con la palla.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il portiere francese è clinicamente guarito e ieri ha svolto una prima fase di allenamento con i preparatori dei portieri Dida, Betti e Ragno. La seconda parte in gruppo, invece, Mike non l’ha svolta, per evitare eventuali ricadute. Questione di giorni però, perché il portiere è pronto a rientrare già in con il Sassuolo. In questi cinque giorni, dunque, seguirà ancora la fase personalizzata per poi tornare ad allenarsi con il resto della squadra prima della sfida contro gli emiliani.