Maignan Milan, avanti tutta per il rinnovo! Cresce la fiducia reciproca: le ultime

Novità importanti per quanto riguarda la trattativa per il prolungamento di contratto di Mike Maignan con il Milan: le ultime

Quello tra Mike Maignan ed il Milan è un matrimonio destinato a durare ancora per altri anni. Il portiere (che non partirà con la squadra per il prossimo match contro il Cagliari) ha iniziato i contatti con il club per la trattativa che porterà al suo prolungamento di contratto.

Il rinnovo, come riferisce Daniele Longo, è voluto dalle due parti. Cresce l’ottimismo e la soddisfazione reciproca: i rossoneri intendono prolungare il contratto del francese fino al 2028, la richiesta dell’entourage dell’estremo difensore è per un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione. Trattativa ufficialmente iniziata dopo i primi contatti conoscitivi.