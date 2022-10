Maignan a Sky: «Non mi aspettavo tutto questo, sono orgoglioso»

Mike Maignan presente alla cerimonia del Gran Galà del Calcio ha parlato ai microfoni di Sky Sport. ecco cosa ha detto

«È la prima volta, sono molto orgoglioso. Questo vuol dire che facciamo un bel lavoro e dobbiamo farlo ancora di più. Io sono qui a lavorare a Milanello adesso vediamo con il mister e il dottore. Io ho tanta voglia di giocare ma questo infortunio è molto pericoloso e li ho ascoltati per tornare al 100%. Non mi aspettavo tutto questo, è il frutto del lavoro. Buffon? E’ una leggenda del calcio, le sue parole mi fanno piacere»

FRANCIA – «Chi gioca in porta nella Francia ai Mondiali? Il mister farà la scelta. Non ho ancora parlato con Deschamps. Per me non cambia nulla, faccio il mio lavoro per farmi trovare pronto»

MBAPPE’ OUT DALLA TOP 5 DEL PALLONE D’ORO – «Mbappè non nei primi 5 del Pallone d’oro? Sono stupito»