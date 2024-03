Maignan colpevole in uno dei gol subiti in Francia Cile, la stampa francese lo bacchetta: i suoi voti in pagella dopo l’amichevole di ieri

Mike Maignan è stato schierato da titolare da Didier Deschamps per l’amichevole di ieri tra la Francia ed il Cile. I transalpini si sono imposti per 3 a 2, ma in uno dei due gol subiti l’estremo difensore del Milan probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa in più. La stampa francese, in particolare L’Equipe, lo bacchetta nelle pagelle.

PAGELLA MAIGNAN – «Oscurato sul primo gol (al sesto minuto), il portiere sembra mancare di un po’ di velocità su i suoi appoggi. Non è stato decisivo ma la responsabilità dei suoi difensori è molto più grande. Difficile dare la colpa a lui per il secondo gol cileno (al minuto 82). Gioca lungo con i piedi ma non è sempre preciso».