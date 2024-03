Maccarone difende il Milan: «È stato criticato molto ma sta facendo grandi cose»

L’ex attaccante di Empoli e Siena, Maccarone è intervenuto come ospite al “Salotto Viola” su Rtv38 dicendo la sua verso Fiorentina Milan

Le parole dell’ex attaccante di Empoli e Siena, Maccarone intervenuto come ospite al “Salotto Viola” su Rtv38 dicendo la sua verso Fiorentina Milan:

LE PAROLE – «Barone l’ho conosciuto poco ma mi è sembrata una brava persona. C’è stato grande affetto da parte del mondo del calcio e dispiace sempre quando succedono queste cose all’improvviso. La squadra potrà reagire in maniera più forte per dare qualcosa in più per Barone. Il Milan è stato criticato molto ma sta facendo grandi cose. Ha avuto un periodo negativo prima di Natale anche a causa degli infortuni ma per me è forte»