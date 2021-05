Il Milan ha vinto 26 delle 38 sfide casalinghe in Serie A contro il Cagliari – tre vittorie per gli ospiti e nove pareggi completano il quadro

Il Milan ha vinto 26 delle 38 sfide casalinghe in Serie A contro il Cagliari – tre vittorie per gli ospiti e nove pareggi completano il quadro. Il Milan ha vinto tutte le ultime 15 partite interne di Serie A contro il Cagliari: si tratta della striscia di successi in casa più lunga per i rossoneri contro una singola avversaria nella competizione.

Solo contro la Fiorentina (27) il Cagliari ha registrato più sconfitte esterne in Serie A che contro il Milan (26). Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime 17 partite casalinghe in Serie A contro il Cagliari: l’ultimo portiere sardo ad aver mantenuto la porta inviolata in casa dei rossoneri nella competizione fu Giorgio Sterchele nel giugno 1997 (0-1 sardo a San Siro, rete di Muzzi, data anche dell’ultima vittoria del Cagliari a San Siro contro i rossoneri).