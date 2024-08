Lukaku Milan, ora è tutto DECISO. Ecco DOVE giocherà il campione belga: c’è l’ACCORDO

Romelu Lukaku avrà presto una nuova squadra. Dopo essere stato accostato anche al Milan, il belga è pronto a rimettersi in gioco

Finalmente è arrivato il via libera per il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli. Come riporta Fabrizio Romano, il giocatore belga ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo. Accostato a più riprese al Milan anche in questo mercato, il calciatore ha deciso alla fine di raggiungere in Campania il suo mentore Antonio Conte.

L’accordo, mai realmente in dubbio, prevede un contratto a titolo definitivo fino a giugno 2027, per un valore complessivo di 30 milioni di euro più bonus.

Confermato dunque l’arrivo di Lukaku al Napoli, che potrà contare sulla potenza e l’esperienza dell’attaccante belga per puntare ai vertici del campionato italiano.