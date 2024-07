Lukaku Milan, Tedesco DIFENDE l’obiettivo rossonero: «È un leader, per noi fondamentale, faccia così»

Il CT del Belgio, Tedesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Francia Belgio. Ha così difeso Lukaku, obiettivo anche del Milan

Le parole del CT del Belgio, Tedesco, in conferenza stampa alla vigilia di Francia Belgio. Ha così difeso Lukaku, obiettivo anche del Milan, e ancora a secco a Euro 2024:

LE PAROLE – «Lui ha vissuto tanti di questi momenti, ad esempio all’Inter e in Nazionale, però ne è uscito sempre fuori a testa alta. È un giocatore che non sente la pressione, se la fa lui stesso, perché vuole segnare vuole essere lui il leader e lo è! È uno dei giocatori fondamentali di questa squadra. Per noi è importante che faccia gol più per tranquillizzare lui stesso che per noi. Non giudichiamo una attaccante bene solo se fa gol. Lui si sacrifica, deve restare calmo e andrà tutto bene»