Lukaku Milan: l’attaccante ha una preferenza. Vorrebbe giocare in quella squadra, svelato anche il motivo che lo riguarda

Il calciomercato Milan continua a monitorare l’evoluzione della situazione per Romelu Lukaku, obiettivo in attacco se salta Joshua Zirkzee.

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, però, l’attaccante belga avrebbe una piccola preferenza per il Napoli, visto che ritroverebbe il suo ex allenatore ai tempi dell’Inter Antonio Conte. BigRom, però, non esclude comunque la pista rossonera: attesi sviluppi in tal senso nelle prossime settimane.