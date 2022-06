Lukaku all’Inter: o scambio o prestito molto oneroso. Il Chelsea detta le condizioni ai nerazzurri

L’apertura c’è, ma la strada da percorrere resta strettissima. E soprattutto, non è alle condizioni che sperava l’Inter. Il Chelsea lascerà partire Lukaku ma non in prestito gratuito o giù di lì. Ecco perché da Londra, attraverso Lukaku, hanno ributtato la palla verso Milano. Il prestito oneroso difficilmente andrebbe sotto quota 23 milioni, che è la cifra di ammortamento di Romelu nel bilancio del Chelsea.

Ecco allora la terza via, sullo sfondo: la possibilità di uno scambio, l’approdo a Milano di Lukaku e il tragitto inverso di un giocatore gradito a Tuchel. E, rosa dell’Inter alla mano, i nomi che possono avere un mercato di alto livello in Premier sono i soliti: Skriniar, Bastoni e Lautaro su tutti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.