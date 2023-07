Luka Romero: «Milan? Voglio restare qui. Il gol? Ho calciato…». Il rossonero ha parlato dopo la sconfitta in amichevole

Luka Romero, uno dei marcatori della formazione rossonera con un bellissimo gol, ha parlato dopo Milan Real Madrid.

Ecco le parole, riportate da gazzetta.it: «Io voglio stare qui per la stagione, qui posso imparare tanto. Il gol? Ho calciato come so fare io…»