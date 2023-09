Moggi sicuro: «Al Milan manca lui! E lo scudetto lo vince l’Inter»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha commentato la sconfitta del Milan nel derby di sabato pomeriggio contro la Juve

A TMW, Luciano Moggi ha parlato così del derby di Milano:

«Il Milan ha bisogno di rodaggio, ha troppi calciatori nuovi. Manca Tonali, come Bennacer. Il centrocampo non riesce a difendere la difesa. Per caratteristiche il Milan è una squadra che attacca. E quando attacca lascia dei varchi. In ogni caso l’Inter è più squadra. E vincerà il campionato».