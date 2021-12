Lucca Milan: operazione in standby, ecco il motivo

Il Milan è disposto ad aspettare per Lorenzo Lucca. L’attaccante in forza al Pisa resta un obiettivo rossonero ma per l’estate

Il Milan è disposto ad aspettare per Lorenzo Lucca. L’attaccante in forza al Pisa resta un obiettivo rossonero ma per l’estate. Sul giocatore anche altri top club italiani, come Inter e Juventus.

L’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta anche le parole del presidente toscano Giuseppe Corrado: «Abbiamo avute tante sollecitazioni. Su di lui il Milan ma anche altre squadre internazionali, se ne riparlerà a giugno».