Lucas Paquetà: «Testa alta, cerchiamo di migliorare in ogni partita»

Lucas Paquetà ha pubblicato un post su Instagram nel post gara tra Juventus e Milan, ecco le parole del brasiliano

Doveva essere la notte del riscatto per Lucas Paquetà. Il brasiliano ha lavorato collettivamente bene con la squadra, ma a tratti è risultato poco brillante. Ora testa alle prossime gare di campionato. Per il numero 39 esiste ancora possibilità di convincere la società di Via Aldo Rossi a trattenerlo in maglia rossonera anche in vista della prossima stagione.

Intanto, nel post gara, direttamente su Instagram, ha pubblicato un post che lo ritrae durante il match di ieri sera contro la Juventus, commentando così: «Testa alta, cerchiamo di migliorare in ogni partita».