Lotito CHIARO sull’inchiesta curve: «Non ESPRIMO giudizi! Attività di carattere ILLEGALE nelle curve: servono NORME apposite!»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così prima del match contro il Nizza dell’inchiesta sulla curva del Milan: le sue dichiarazioni a Sky Sport

INCHIESTA CURVE – «Non conosco i fatti e non esprimo giudizi. Assumo una posizione chiara che ho sempre assunto. Uno deve scegliere tra legalità e consenso, le squadre devono scegliere la prima, comportando l’allontanamento dei soggetti che usano il calcio come elemento di profitto. Ci sono una serie di attività nelle curve di carattere illegale, portando allo svilimento del valore sportivo e determinano problemi di sicurezza. Servono norme apposite per impedire questa situazione».