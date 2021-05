Lorenzo Montipò: «Milan troppo forte del Benevento»

Intervistato da il Corriere dello Sport, Lorenzo Montipò, portiere del Benevento ha parlato della prossima sfida contro il Cagliari, toccando il tasto Milan:

«Quella di domenica sarà la partita più importante del nostro campionato e noi non abbiamo più scuse. Qui bisogna pedalare e portare a casa i punti che servono. Credo che con la grinta e la rabbia viste a San Siro ce la possiamo fare. L’aspetto mentale è fondamentale. Nella sfida coi sardi dobbiamo riuscire solo ad essere più compatti e concedere meno opportunità agli avversari. Allo stesso tempo dobbiamo essere bravi a creare occasioni in avanti e saperle sfruttare. Contro il Milan in parte ci siamo riusciti, ma la squadra di Pioli era più forte di noi. Dobbiamo tenerci stretta questa rabbia che abbiamo dentro».