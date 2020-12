Longoni: «Il Milan è la squadra più unita di tutto il campionato»

Parole al miele quelle di Andrea Longoni per il Milan che domenica ha battuto anche la Fiorentina di Cesare Prandelli

Andrea Longoni, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato la vittoria del Milan contro la Fiorentina.

Longoni ha dichiarato: «Partita giocata molto bene dal Milan, con personalità, tecnica. Una partita di gruppo. I rossoneri sono la squadra più squadra di tutta la Serie A. Siamo in testa alla classifica meritatamente. Non era facile vincere contro la Fiorentina con queste assenze, dunque è una vittoria pesante. Abbiamo 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione, non se lo aspettava nessuno. Bisogna continuare così».