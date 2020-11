Longoni: «Calhanoglu? Il rinnovo ora come ora è improbabile»

Il rinnovo di Calhanoglu giorno dopo giorno si fa sempre più complicato. Ne ha parlato Andrea Longoni sul suo canale YouTube

Hakan Calhanoglu sembra proprio non volerne sapere di abbassare le richieste economiche per rinnovare il suo contratto con il Milan. A schiarirci le idee, ci ha pensato il giornalista Andrea Longoni, che, sul suo canale YouTube, Milan Hello, ha parlato proprio del turco e della questione contrattuale che lo riguarda.

Longoni ha dichiarato: «Il Manchester United è fortemente interessato a prelevare Calhanoglu a parametro zero a giugno. La dirigenza inglese sta parlando con il procuratore del giocatore, ma ciò non vuol dire che finirà sicuramente lì. A me sembra sempre più difficile e improbabile che Calhanoglu rinnovi con il Milan. Ad oggi le cose stanno così. La settimana prossima ci sarà un nuovo summit fra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, agente del giocatore. Si cercherà di capire se esiste la volontà di abbassare un po’ le pretese economiche, che sono di almeno 6 milioni di ingaggio a stagione. In ogni caso, Paolo Maldini inizia ad essere un po’ spazientito. Trapela irritazione da parte del Milan, che gli proporrà un ultimatum per rinnovare. Si arriverà comunque a giugno, sperando che Calhanoglu avere delle prestazioni buone in campo da qui a fine stagione».