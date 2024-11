Loftus-Cheek Milan, Fonseca ammette: «Sono molto soddisfatto di lui. E sul paragone con Musah...»

Loftus-Cheek Milan, Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha commentato il momento del centrocampista inglese: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Juve, Paulo Fonseca ha parlato così di Loftus-Cheek:

LOFTUS-CHEEK COME MUSAH – «Onestamente non lo so, non l’ho provato. Penso che abbia caratteristiche per giocare al centro. Musah ha caratteristiche diverse, ha giocato varie volte sull’esterno, anche in nazionale. Tutti i giocatori qua hanno giocato e hanno avuto diverse opportunità. Sono contento con Loftus. All’inizio ha avuto difficoltà: è un giocatore di accelerazione, di transizione, non è un giocatore che trova gli spazi. Ma sono contento del progresso che ha fatto: col Napoli ha fatto una bella partita. Solo che dopo io ho un altro “problema”: Pulisic e Tijji sono in un buon momento. Per Loftus è dififcile perché Chris, Tijji e Fofana sono in un buon momento. Cosa deve fare? Avere pazienza e lavorare bene per farsi trovare pronto, sono sicuro che giocherà tanto. È difficile per tutti non giocare, ma sono contento di Loftus perché si allena sempre bene».

