Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico alla vigilia di Milan Juve

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta da Milanello la sfida di domani contro la Juve di Thiago Motta a San Siro

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà la Juve San Siro nella sfida valevole per la tredicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

«La Juve è una squadra che si adatta molto ai giocatori che ha. Non so chi giocherà al posto di Vlahovic, Weah lo conosco bene perchè ha lavorato con me. Sono giocatori diversi, Tim è un giocatore molto veloce e di profondità, è diverso da Vlahovic. Dobbiamo fare attenzione al suo movimento e non all’appoggio venendo incontro. Cambiano un pò le intenzioni della squadra»

«Per me è stato un piacere sostenere un milanista come Sinner. Lui ha tante caratteristiche che vorrei vedere nella mia squadra anche se sono sport diversi. In particolare la concentrazione, è molto focalizzato. Mi piacerebbe rivederlo nella mia squadra, lui non sbaglia quasi mai»

«La gara di domani non è decisiva ma è importante come lo sono tutte adesso. Non posso dire che la Juve sia più importante dell’Empoli perchè dobbiamo fare vittorie di seguito. Io penso sempre positivo, noi siamo il Milan. Abbiamo tanto rispetto per la Juve ma non abbiamo paura. Vogliamo vincere domani»

«Io non sento più pressione quando giochiamo partite come contro la Juve. Il problema è di motivazione, è facile essere motivati in determinate partite. La cosa difficile è andare a Cagliari ed avere la stessa motivazione, stiamo lavorando su questo. Noi abbiamo pressione tutti i giorni, se non la volessimo non dovremmo stare qui».

«Importante avere Rafa e Morata in un buon momento, sono calciatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partita. Abbiamo bisogno della loro migliore versione per questa partita, in allenamento li ho visti molto bene e molto motivati come tutti gli altri. Mi aspetto che lo facciano vedere domani»

«Noi vogliamo essere sempre offensivi, stiamo andando bene da quel punto di vista come visto a Madrid e Cagliari con 6 gol totali segnati. Non possiamo dipendere da un solo calciatore ma da tutta la squadra. Dopo penso che il giocatore si esalta se la squadra sta bene. Credo che tutti i giocatori saranno importanti nella partita. Sappiamo che la Juve è la squadra che ha preso meno gol, è fortissima difensivamente. Sarà una partita difficile in avanti, non ho dubbi su questo»

«Sarà una partita diversa da quella di Madrid, penso che la Juve difende meglio in questo momento del Real Madrid. Non è una critica a loro ma lo penso onestamente»

«Non voglio scappare dai problemi della squadra. Il nostro problema rimane quello difensivo. Ho avuto qui la fortuna di avere durante la sosta tutti i difensori tranne Pavlovic e Theo, abbiamo lavorato tantissimo sulla fase difensiva e spero che possiamo progredire. Dobbiamo risolvere il problema, ci stiamo lavorando molto»

«Jovic non sta bene e non sarà convocato. Ci sarà Camarda con noi»

«Theo Hernandez è per me il miglior terzino sinistro del mondo, penso che sia stata una questione di adattamento. Lui sta imparando cose che sono importanti, mi sembra più motivato e concentrato che mai. Questo è un segnale importante per averlo al miglior livello»

«Sono d’accordo con Zlatan, dobbiamo trovare equilibrio. Se noi non avessimo difeso bene mai, in nessuna partita, non direi quello che sto per dire. Noi abbiamo difeso benissimo con squadre molto forti, per questo penso che sia più un problema di concentrazione e atteggiamento di come affrontiamo le squadre più piccole. Ne stiamo parlando con tutti i giocatori. Parliamo spesso dei difensori ma non è solo colpa loro perchè se non pressiamo bene in avanti gli avversari hanno più tempo. Ripeto, è un problema mentale e di concentrazione»

«Ho parlato con Theo, penso che non sia stanchezza mentale. Non voglio commentare le parole di Deschamps».

«Non siamo una squadra molto aggressiva difensivamente e nei recuperi ma siamo la squadra che ha più pressioni offensive. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, stiamo lavorando per portare questa aggressività sui duelli. Lo abbiamo fatto in questa settimana, tante situazioni uno contro uno»

«Gabbia sta bene, si è allenato in questi giorni ed è pronto per giocare»

«Non sto inventando niente di nuovo, dobbiamo fare attenzione alle caratteristiche della Juve ma non ci sarò nulla di nuovo»

«Mi piace molto la Juve, è una squadra che gli piace giocare. Squadra totalmente diversa dall’anno scorso, offensivamente molto forte. Abbiamo parlato di Vlahovic ma i giocatori più influente loro sono gli esterni. Sono il maggiore pericolo»

«»

«»

«»

«»

«»