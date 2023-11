Loftus-Cheek titolare o in panchina? Pioli pensa anche alla sfida col Borussia Dortmund: la decisione del tecnico

Tra meno di un’ora il Milan scenderà sul terreno di gioco a San Siro per la sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Pioli ha deciso di non schierare tra i titolari Loftus-Cheek: l’inglese si accomoda almeno inizialmente in panchina, un segnale di come il tecnico stia pensando inevitabilmente anche alla sfida col Borussia.