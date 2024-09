Loftus-Cheek: «Crediamo TUTTI pienamente in Fonseca. Così VINCEREMO con lui». L’intervista del giocatore del Milan

Loftus-Cheek ha concesso un’intervista a The Times toccando vari argomenti sul Milan.

FONSECA – «Crediamo tutti pienamente in Fonseca. In allenamento lavoriamo ogni giorno, i tifosi vogliono vincere e anche noi, ma abbiamo bisogno di tempo per imparare i suoi metodi e fare funzionare le cose. Quando lo faremo, vinceremo».

IBRAHIMOVIC – «Quando è con noi, è ovviamente molto motivato. Si assicura di farci capire che siamo un club grande e prestigioso, che il club vuole vincere e lui crede in noi. Penso che dobbiamo restituire quell’energia. Stiamo lavorando duramente per farlo. Zlatan guarda gli allenamenti ma abbiamo anche incontri con lui. Se abbiamo domande, è sempre lì. Lui pensa che io possa segnare ancora più gol, quindi devo concentrarmi su questo. Vuole soprattutto che io sia dentro e intorno all’area di rigore per segnare più gol».

FINALE COL LIVERPOOL DEL 2005 – «Ricordo di averlo visto ma non molto chiaramente. Non ero un tifoso del Liverpool, ai tempi tifavo Arsenal quindi non ero molto concentrato sulla partita».

CONVOCAZIONE DELL’INGHILTERRA – «Se Carsley vuole chiamarmi, è il benvenuto, ma ho cose molto più importanti su cui concentrarmi nel mio club. Se giocherò abbastanza bene per giocare per l’Inghilterra, sarà fantastico».