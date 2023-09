Locatelli rivela: «Con Mancini qualcosa si era incrinato, Spalletti ha un’idea»

Il centrocampista della Juve, Manuel Locatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana, Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan, ora alla Juve, ha affrontato vari temi tra i quali l’arrivo di Spalletti come nuovo ct e l’addio di Mancini.

TORNARE IN NAZIONALE E SPALLETTI – «Tornare qui è sempre un onore, una gioia. Tutti noi abbiamo questa responsabilità: c’è un mister nuovo e tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo e anche lui deve conoscerci. C’è energia ed entusiasmo, siamo tutti molto carichi».

ESCLUSIONE DI MANCINI – «Quando c’è una mancata convocazione la prima colpa è mia, il primo esame. Poi ho parlato con Mancini, lui aveva delle idee e io altre. Qualcosa si era incrinato, ma va bene così».

COME CAMBIA L’ITALIA CON SPALLETTI – «C’è già una idea, una impronta di ciò che vuole fare il mister. Ci sta facendo vedere molte cose, cambieranno alcune cose. Dobbiamo seguire ciò che ci dirà e lo faremo».

