Locatelli allo scoperto: l’ex Milan svela gli obiettivi della Juve: le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole dell’ex Milan in vista dell’inizio del campionato.

LOCATELLI – «Chiaro che provare a lottare per lo scudetto è un obiettivo che ci poniamo: siamo in una fase un po’ di ricostruzione, però abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo raggiungere in questa stagione. Senza dubbio tornare in Champions League, per un club come la Juventus, è fondamentale. E poi sognare non costa nulla…».