Locatelli riavvolge il nastro: «Milan? Tanto dolore, ma ora sono più sereno». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato a La Stampa. Un estratto delle sue parole.

MILAN – «Sono tornato a Milanello per la prima volta un mese fa con la Nazionale: non c’ero più stato per il dolore, ma ora sono più sereno. Davo sempre la colpa agli altri e trovavo alibi, ma un giorno ho aperto gli occhi»

AMBIZIONE CON LA JUVE – «L’ambizione è tornare in Champions, una competizione che ci spetta. L’anno scorso avevamo raggiunto l’obiettivo, tra mille difficoltà. Se poi in primavera possiamo fare qualcosa di più, lo faremo. Guardando le altre ci rimani male e dà fastidio perché c’è stata tolta… Però le motivazioni dobbiamo trovarle dentro di noi»

