Liverpool Milan: quei segnali che danno fiducia per il futuro

Liverpool Milan: i rossoneri sono usciti sconfitti da Anfield ma a testa altissima, senza il totem Zlatan Ibrahimovic e con un Giroud…

Il Milan tornava in Champions dopo tanto tempo, con sei giocatori all’esordio, senza il totem Ibra e con l’altro suo giocatore più esperto Giroud in panchina. Ha avuto il merito di restare in partita, di non crollare, di ribaltarla, di tenere aperta una speranza fino all’ultimo.

La verità è che questa prima ad Anfield in 122 anni di storia deve essere per il team rossonero un punto d’inizio, non d’arrivo. Servirà crescere ancora, ma questo ritorno nella massima competizione europea a sette anni dall’ultima volta manda segnali incoraggianti.